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5 сентября. Картина дня 158

Общее состояние подготовки к отопительному сезону – 95,6%. Об этом сообщил на заседании правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«В частности подготовлено 97,3% школ, 96,7% детских садов, 91,5% больниц», - отметил Зубко. Также подготовлено к работе 85,2% котельных коммунальной теплоэнергетики.

Вице-премьер-министр отметил, что до 15 сентября в регионах должна быть 100% готовность объектов к отопительному сезону 2017-2018 гг.

«18 сентября в регионы выезжает комиссия от Минрегиона, которая совместно с территориальными органами проверит состояние готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/18 года», - сообщил Зубко.
ForUm

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