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В первом полугодии 2017 года количество автоугонов в Украине сократилось на 25%. Всего за первые шесть месяцев текущего года было угнано 2689 автомобилей против 3461 в первом полугодии 2016-го. При этом раскрываемость преступлений, связанных с кражей автомобилей, возросла. Об этом свидетельствуют данные департамента уголовного розыска Национальной полиции, сообщает ЛІГА.net

Самые популярные у преступников марки - ВАЗ, ЗАЗ и Toyota. По сравнению с прошлым годом, в нынешнем стали чаще угонять автомобили Honda (+3,6%), Lexus (+8,4%) и Range Rover (+9,1%). Остальные бренды в топ-10 угоняемых марок показали отрицательную динамику угонов. 

Высокая популярность у угонщиков недорогих автомобилей ЗАЗ и ВАЗ объясняется последующей их отправкой на разборку. После чего запчасти и комплектующие выставляются на продажу или сдаются на металлолом.  

Наибольшее количество угонов зафиксировано в Киеве, в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях. 
ForUm

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