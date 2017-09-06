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Заместитель руководителя фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин не видит проблемы с введением биометрического контроля иностранцев на украинской границе.

«Биометрический контроль - это европейская, общемировая практика. Когда вы едите в США или в Европу, некоторые страны, требуют, чтобы вы прошли биометрический контроль», - сказал Левочкин журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает ZN.UA.

По его мнению, каждое государство может себя защищать: Украина, Россия, Германия, США. «Я в этом проблемы не вижу. Но это должно быть защитой не только от России, но и от потенциальных других угроз, которые могут идти из других стран», - добавил политик.

2 сентября вступило в силу решение СНБО от 10 июля 2017 года «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».

Согласно решению СНБО, с 1 января 2018 года жители России и некоторых других государств смогут попасть в Украину только по предъявлению биометрического паспорта или после снятия биометрических данных на границе.
ForUm

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