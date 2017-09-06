Специалисты Объединенного агентства по восстановлению персонала вооруженных сил США помогут создать в Украине целостную межведомственную систему психологического сопровождения военнослужащих, находившихся в заложниках, в плену, переживших пытки, а также членов их семей.

Об этом во время визита в 27-ю отдельную бригаду Национальной гвардии Украины, где стартовал двухдневный обучающий тренинг для военных психологов структур сектора безопасности и обороны Украины по организации работы с военнослужащими, а также с членами их семей, сообщила заместитель директора Объединенного агентства по восстановлению персонала ВС США Барбара Трэнкэр, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«Восстановление и спасение людей - это очень важная миссия. Я рада, что в течение нескольких ближайших дней, мы будем работать в Украине над вопросами реинтеграции таких лиц, которые были в плену, прошли принудительную изоляцию или подверглись пыткам. И мы рады, что у нас есть перспектива партнерского сотрудничества в будущем с украинской стороной ... Мы очень надеемся, что сможем помочь Украине построить систему реинтеграции персонала, как военного, так и служащих, работающих в этой сфере», - сказала она.

По словам Трэнкэр, реинтеграция и возвращение к исполнению обязанностей военнослужащих, которые находились в плену, является крайне важным процессом, требующим особого внимания со стороны руководства государства. Она отметила, что в США эта задача является одной из первоочередных.

«Начиная с 2014 года, мы вернули из плена 280 человек. Сегодня в Нацгвардии остаются еще 16 человек пропавшими без вести и шесть незаконно удерживаются на той стороне. Соответственно в процессе общения с членами семей участвует психолог», - отметил заместитель командующего НГУ по работе с личным составом генерал-майор Ярослав Сподар.

Специалисты Объединенного агентства по восстановлению персонала ВС США в течение 5-6 сентября проведут тренинг для более 40 психологов НГУ, ВСУ, ГосЧС, ГПСУ. Цель тренинга – обмен опытом, повышение профессиональной компетенции и формирование необходимых профессиональных навыков у военных психологов, создание целостной межведомственной системы психологического сопровождения военнослужащих и членов их семей.