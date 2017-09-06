За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии, сообщает пресс-центр АТО.

«Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военных нет», - говорится в сводке.

Так, с 18:00 и до полуночи НВФ трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды – у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям ВСУ на подступах к Старогнатовке. Факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутово и Широкино.

На донецком направлении наиболее беспокойно в конце суток было в районе Зайцево. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении сохранялась тишина.