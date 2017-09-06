также в разделеОбщество
Дело Ил-76: Назначена дата суда над главарями «ЛНР» 25
Украинцы имеют право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа 50
США помогут Украине в адаптации военнослужащих, вернувшихся из плена 25
Аваков обещает внести правки в е-декларацию 23
Швейцарская прокуратура подтвердила обнаружение «золота Януковича» 32
5 сентября. Картина дня 147
На фасаде Центра польской культуры в Ивано-Франковске нашли гранату 56
Украинцам хотят разрешить выходить на пенсию в любом возрасте при наличии 40 лет стажа 390
Названы города Украины с самым грязным воздухом 144
Европейские наблюдатели проведут полет над Украиной 45
Рада приняла закон об образовании: в Украине вводится 12-летка 224
Соцсеть Ukrainians закрывается 81
Депутат Винницкого облсовета задержан на взятке 56
НАБУ изъяло у судьи ВАСУ $100 тысяч 47
Уволен председатель Высшего админсуда 61
ГПУ начала в режиме онлайн подсчитывать выявленные взятки 43
Суд отказался снимать арест с имущества Розенблата 36
Клыха удерживают в психбольнице 268

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии, сообщает пресс-центр АТО.

«Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военных нет», - говорится в сводке.

Так, с 18:00 и до полуночи НВФ трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды – у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям ВСУ на подступах к Старогнатовке. Факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутово и Широкино.

На донецком направлении наиболее беспокойно в конце суток было в районе Зайцево. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Туфли мужские летние 2017