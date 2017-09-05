На автодороге «Ульяновка - Николаев» в районе с.Константиновка Новоодесского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «МАН» сообщением «Херсон - Порань» (Украина - Польша).
Как сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, 26-летний водитель – житель Тернополя, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет, где произошло переворачивание.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек.
Следственным отделением начато уголовное производство, предварительно, по признакам ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные действия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время