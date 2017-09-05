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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского пилота Александра Оксанченко с победой на авиационном показе в Чехии CIAF-2017.

Об этом говорится в  Facebook Главы государства.

Каждый вираж в исполнении украинского летчика – настоящее зрелище, отметил Президент.

«Уже стало хорошей привычкой приветствовать полковника Воздушных Сил ВСУ Александра Оксанченко с удачными выступлениями в международных авиашоу. Очередное достижение украинского аса – победа на авторитетном международном авиационном показе CIAF – Czech International Air Fest-2017», - написал Порошенко.

Оксанченко на авиационных соревнованиях в Чехии CIAF-2017 получил награду «За безупречный лучший динамический показ». В 2016 году выступление украинского летчика на чешском авиапоказе также признали лучшим.
ForUm

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