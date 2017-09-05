Суд наложил арест на наличные средства на сумму почти $100 тыс., более 5 тыс евро и 430 фунтов стерлингов, которую детективы НАБУ изъяли во время обыска в квартирах и служебном кабинете судьи Высшего админсуда Украины Олега Голяшкина. Об этом свидетельствует постановление Галицкого районного суда Львова.

Как сообщают «Наші гроші», 9 августа во время проведения обыска двух объединенных квартир по ул. Лаврская, 10 в Киеве, детективы НАБУ обнаружили и изъяли денежные средства: $98659, 5225 евро, 430 фунтов стерлингов. Как указывает следствие, судья Голяшкин не смог подтвердить и объяснить законность получения более $ 37 тыс.

Кроме того, в тот же день во время проведения обыска в служебном кабинете судьи Голяшкина в ВАСУ детективы НАБУ изъяли $ 1 тыс. Судья пояснил, что данные средства ему не принадлежат и о них ему неизвестно.

Указанные денежные средства постановлением детектива признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве, возбужденном по статье «Декларирование недостоверной информации».

Отмечается, что судья в своей декларации за 2016 год указал квартиру площадью 71 кв. м в Киеве, принадлежащей его матери Вере Голяшкиной. Это квартира по ул. Лаврской, которая объединена с еще одной квартирой (62 кв. м), что тоже принадлежит матери судьи. Вторая квартира в декларации судьи никак не фигурирует.

У Голяшкиных есть семейная квартира в г. Слобожанское (Днепропетровская обл.) И два гаража там же. На трех детей Голяшкина в 2012 году была оформлена квартира в г.. Днипро. У жены судьи также есть квартира в Бахмутском районе Донецкой области.

Кроме того, Голяшкин указал, что может бесплатно пользоваться квартирой площадью 86 кв. м в Киеве, принадлежащий Юрию Лебедеву. Как ранее установили журналисты телепрограммы «Наші гроші», Лебедев сам и проживает в этой квартире. Также они установили, что Голяшкин претендует на служебное жилье в столице.

За 2016 года судья задекларировал $ 61 тыс. наличности собственных и 7 тыс. евро - жены. На банковских счетах они указали всего 1260 грн.

За 2016 года судья Голяшкин заработал 367 тыс грн, а его жена Елена, которая учится в Национальной академии госуправления при Президенте Украины, - 36 тыс грн стипендии. Отметим, что в 2015 году Елена Голяшкина работала секретарем судебного заседания ВАСУ. Кроме того, их сын в 2016-м получил в подарок 220 тыс грн от иностранной гражданки Людмилы Гулаковой.