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Правоохранители разоблачили и задержали председателя комиссии по вопросам охраны окружающей природной среды, экологической безопасности и рационального использования недр Винницкого областного совета за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Депутат требовал и получил от заявителя неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. долл. за положительные заключения указанной комиссии, подготовку проекта решения Винницкого облсовета о предоставлении согласования Государственной службе геологии и недр Украины о продаже на аукционе специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки одного из участков песчаников в Ямпольском районе и включение его в перечень проектов решений, внесенных для рассмотрения на сессии облсовета 7 созыва», - говорится в сообщении.

Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проводится ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ForUm

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