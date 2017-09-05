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Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в подразделениях ПАО «Укрзализныця», сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Отмечается, что Генпрокуратурой при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины принимаются системные меры по пресечению фактов, связанных с хищением денежных средств в Публичном акционерном обществе «Укрзализныця», в частности тех, которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров.

Установлено, что подразделением ПАО в начале лета 2017 года якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов заключен с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3,8 млн грн по закупке 7 тонн хладагента.

Согласно заключению судебного эксперта поставленное ​​вещество не пригодно для использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров.

С целью документирования соответствующей преступной деятельности Генеральной прокуратурой Украины совместно со Службой безопасности Украины в подразделениях «Укрзализныци» в настоящее время проводятся обыски. Уже изъята техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом.

Решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам ПАО, которые принимали ненадлежащий товар.
ForUm

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