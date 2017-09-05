Неизвестные облили черной краской стены и потолок недавно отремонтированного подземного перехода возле здания Министерства обороны Украины на Воздухофлотском проспекте в Киеве.
Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.
«Подземный переход на проспекте Воздухофлотском, 6. Буквально недавно был сделан ремонт... но уже сделано все, что бы вернуться в тот бардак, что там был ранее, так еще чем – очень резкой на запах битумной краской. А причина в отсутствии ответственности», - написал он в Facebook.
Белоцерковец отметил, что мэр пообещал премию полицейским, если поймают вандалов.
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