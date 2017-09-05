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Группа международных наблюдателей, представляющих Швецию, Чехию и Испанию, в течение недели совершат наблюдательный полет над территорией Украины.

По сообщению Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, группа в составе 15 человек – 9 от Швеции и по три наблюдателя от Чехии и Испании, уже прибыли в Борисполь самолетом наблюдения SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции.

«Цель мероприятия – выполнение наблюдательного полета над территорией Украины для развития открытости и транспарентности, содействие наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Материалы, полученные во время полета, будут обрабатываться в Швеции. Наблюдательная миссия будет работать в Украине до 8 сентября», - сообщают украинские верификаторы.

Наблюдательный полет будет осуществлен в соответствии с планом верификационной деятельности по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями и по решению Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год.
ForUm

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