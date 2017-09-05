Во вторник, 5 сентября, под Верховной Радой участницы движения Femen провели акцию «Первое сентября в школе коррупции».

Рыжеволосая активистка по имени Наталья с оголенной грудью и в школьной клетчатой юбке залезла на памятник у входа в парламент и начала звонить в импровизированный школьный колокол, сообщает «Страна».

«О! Молодец!», - мгновенно отреагировали на перформанс прохожие и представители других общественных организаций, которые собираются к открытию Рады.

Девушке удалось простоять на «постаменте» около 2-х минут, после чего она спустилась. Как сообщает корреспондент «Страны», активистку увезли правоохранители в Печерский РОВД.