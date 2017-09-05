На сайте Генеральной прокуратуры Украины установлен счетчик, который в режиме онлайн будет учитывать выявленные факты взяточничества и других коррупционных преступлений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Со вчерашнего дня на сайте ГПУ установлен счетчик, который в режиме онлайн будет учитывать выявленные факты взяточничества и других коррупционных преступлений и количество переданных в суд соответствующих дел», – отметил он.

По словам Луценко, вчера, пока он был в командировке в Николаеве, счетчик прокрутился на три позиции: на взятке в 7000 долларов были задержаны - председатель Гороховской РГА, председатель райсовета и начальник отдела Держгеокадастра Гороховского района Волынской области.

«Сегодня по состоянию на 13.00 счетчик показывает уже на девять больше! Среди них депутаты поселкового и областного советов, а также двое должностных лиц КГГА – заведующий хозяйством КП «Госпкомобслуживание» и начальник Управления административного и хозяйственного обеспечения КГГА. Последних задержали в рамках совместных с мэром Киева действий по противодействию коррупции», – подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что общая сумма учтенных ГПУ взяток за неполные два дня - 74 000 грн и 10 500 долларов. «Счетчик взяточников крутится, мы работаем», – подытожил он.