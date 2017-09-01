Государственный бюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 27,003 миллиарда гривен против 49,945 миллиарда гривен дефицита за аналогичный период предыдущего года.

По данным Министерства финансов Украины, доходы госбюджета за этот период составили 447,715 миллиарда гривен, расходы – 420,489 миллиарда гривен.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 52,820 миллиарда гривен против 22,884 миллиарда гривен дефицита за аналогичный период 2016 года, сообщает УНИАН.

Доходы сводного бюджета за этот период составили 567,044 миллиарда гривен, расходы – 513,848 миллиарда гривен.

Напомним, Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года был выполнен с профицитом на уровне 29,035 млрд грн против 35 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года.