С начала 2017 года в Луганской области в результате боевых действий погибли 34 военных, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В 2017 году на Луганщине было зафиксировано более 2300 обстрелов со стороны боевиков, 200 человек за это время получили ранения, из них 10 – гражданских», – говорится в сообщении.

Также, по данным ОВГА, за это время 34 украинских военнослужащих погибли.

Напомним, по данным на начало августа, с начала конфликта на Донбассе погибли 2307 украинских военных.