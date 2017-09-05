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Работающие в Польше украинцы отправляют семьям и бизнесу миллиарды евро. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя слова кандидата от Социал-демократической партии Германии на пост канцлера этой страны Мартина Шульц о том, что Польша и Венгрия отказываясь принимать беженцев, препятствуют появлению европейской миграционной политики.

Ващиковский сказал, что нужно заниматься «иммиграционными кризисами, которые наступают на Европу со всех сторон», сообщает Польское Радио.

Он отметил, что в прошлом году Польша выдала украинцам более 1,2 млн виз. В свою очередь, в первом полугодии 2017 года это количество составило уже более 750 тыс. виз, позволяющих проживать и работать в Польше.

«Более миллиона украинцев живут, работают, зарабатывают, наращивают свой доход, который отправляют в Украину. По подсчетам финансовых учреждений, от 3 до 5 млрд евро переводят в Украину семьям, бизнесу», - заявил глава Министерства иностранных дел Польши.

«Помогаем иммигрантам. Поэтому прошу господина Шульца... получить более подробную информацию, ознакомиться с ситуацией и не использовать фальшивые аргументы во внутренних предвыборных дискуссиях в Германии», - заявил Ващиковский. 
ForUm

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