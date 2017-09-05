В ряде районов Киева из-за проведения плановых ремонтных работ будет временно отключено водоснабжение, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

«Для надежной работы систем водоснабжения в Жулянах с 9:30 4 сентября до 20:00 13-го сентября запланирована санация водопровода диаметром 300 мм на ул. Шевченко.

В связи с этим без воды останутся частные дома №№74-124 и 63-103. Питьевую воду в этот район будут поставлять водовозкой, которая будет стоять на углу ул. Шевченко и Советской», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным «Киевводоканала», 5 сентября на Печерске с 10:00 до 17:00 запланирована замена запорной арматуры диаметром 100 мм на ул. Филиппа Орлика, 15/1. В связи с этим будет прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 15/5.

В тот же день в 10:00 начнутся работы на водопроводной сети в Святошинском районе на ул. Обуховской, 135-а. Без воды до 6:00 6 сентября останутся дом №113 на ул. Обуховской и №27 на ул. Анны Ярославны. На это время будет организован подвоз питьевой воды.