Защита раненого на военных учениях телеоператора из Кривого Рога Вячеслава Волка обжалует непризнание его потерпевшим по одному из производств, открытых относительно инцидента. Об этом сообщил его адвокат Максим Гореликов.

По его словам, на свое обращение в военную прокуратуру Криворожского гарнизона Южного региона Украины о признании Волка потерпевшим по одному из производств он получил официальный отказ, сообщает Радио Свобода.

Как пояснил адвокат, по факту ранения оператора на учениях открыто три уголовных производства.

«Открыты производства по статье 128 (причинение телесных повреждений по неосторожности) и статье 263 (незаконное обращение с оружием). По этому делу вопросов нет, его ведет полиция города, мы там признаны потерпевшей стороной. Было открыто еще одно производство - по статье 420 (халатное отношение к военной службе). По данному производству военная прокуратура должна расследовать действия военных лиц, которые организовывали данные учения. По этому делу нас не признают потерпевшей стороной. Мы считаем, что это нарушение наших прав. Ведь действия военных привели к тяжелым последствиям», - прокомментировал Гореликов.

Как сказал адвокат, обжаловать постановление следователя военной прокуратуры он будет в суде, как только получит его текст, пока у защиты есть только письмо-ответ.

В военной прокуратуре Криворожского гарнизона Южного региона Украины пока это сообщение не комментируют.

Напомним, 6 июля в полиции Кривого Рога сообщили, что во время учений ВСУ был ранен представитель СМИ. Вячеслав Волк 1988 года рождения с огнестрельным ранением в шею был доставлен во 2-ю городскую больницу.

В оперативном командовании «Восток» Вооруженных сил Украины подтвердили, что инцидент произошел во время командно-штабных учений по территориальной обороне в Саксаганском районном совете. По данным военных, выстрел из пистолета сделал участник учений, волонтер-инструктор, когда демонстрировал журналистам, как задерживают нарушителей.

По данным полиции, в действиях 43-летнего задержанного видят признаки сразу двух преступлений – неосторожное тяжкое телесное повреждение (статья 128) и незаконное обращение с оружием (статья 263 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения – 60 дней содержания под стражей. Позже инструктора выпустили под залог.