За прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок, 18 из которых были прицельными, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых судок российско-оккупационные группировки несколько активизировали вооруженные провокации. В основном враг применял стрелковое оружие и гранатометы», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что как и в предыдущие дни основное напряжение сохранялось на донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцевой, дважды - неподалеку Песок. А гранатометы преступники применяли в авдеевской промзоне, у Каменки и шахты Бутовка.

Неспокойно было и на приморском направлении. После 18:00 бандиты продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались наши позиции на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам у Талаковки бандиты трижды били из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.