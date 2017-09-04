Горсовет крупнейшего в Киевской области города Белая Церковь (население – более 200 тыс. чел.) проголосовал за обращение к Верховной Раде с требованием урегулировать процедуру импичмента действующего Президента Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Киевского областного совета. За решение проголосовало 23 депутата из 43.

«Призываем парламент Украины выполнить свои конституционные обязанности перед украинским народом и урегулировать все необходимые процедуры для отстранения президента Украины в порядке импичмента», - говорится в обращении депутатов.

Позицию белоцерковских депутатов поддержал нардеп-мажоритарщик Александр Марченко. Он отметил, что обратится к спикеру Рады с призывом включить данный вопрос в повестку пленарного заседания.

«Да, это в четверг произошло, 31-го, - сказал он. - Один из четырех вопросов, который рассмотрел Белоцерковский городской совет, это обращение к Верховной Раде касательно рассмотрения законопроекта об импичменте президента. Ну, автоматически после этого обращения я буду готовить обращение к председателю Верховной Рады, чтобы это предложение включили в повестку. Я мажоритарщик «свободовец», нас пять человек, не имея фракции и представительства, это будет сложно. Но так как обращение инициировали депутаты от политических сил, которые имеют фракции, я считаю, что рассмотрение вопроса будет продолжено, информационно освещено, и реагировать Верховная Рада на данный вопрос обязательно должна».

Напомним, вопрос об импичменте президента в Белоцерковском горсовете инициировала фракция «Батькивщина».