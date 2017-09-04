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В Бельгии нашли тело пилота, который выпал из военного вертолета Agusta A-109 во время авиашоу.

По словам прокурора, тело было найдено в лесу Невиль вблизи атомной станции «Тианж». Он отметил, что еще рано говорить о расследовании, потому еще ожидаются первые результаты экспертиз. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, не исключена версия самоубийства, сообщает 112 Украина со ссылкой на Lesoir.be.  

Напомним, в Бельгии во время авиашоу из вертолета Agusta A-109 выпал военный пилот. Инцидент произошел в воскресенье вечером, в провинции Льеж. В кабине находились два пилота. Один из них помогал трем десантникам выполнить прыжки с парашютом. Когда он вернулся в кабину, дверь со стороны его коллеги была открыта, а его место – пустым. В тот момент вертолет находился на высоте нескольких сотен метров. 
ForUm

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