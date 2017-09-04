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Сегодня, 4 сентября, в первые рейсы отправились три новых пассажирские вагона, которые имеют ряд конструктивных отличий и усовершенствований, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Например, впервые пассажиры смогут использовать современный кофейный аппарат, который предлагает большой выбор напитков. Всего в этом году пассажирский парк «Укрзализныци» пополнится новыми 27 классическими купейными вагонами и 11 СВ.

По одному новому вагону включено в состав следующих поездов: № 81/82 Киев - Ужгород (вагон № 10), № 49/50 Киев - Трускавец (вагон № 7), № 11/12 Киев - Новоалексеевка (вагон № 10).  

Пассажирский вагон предназначен для перевозки 40 пассажиров со скоростью движения до 160 км/час и может эксплуатироваться на электрифицированных и неэлектрифицированных железных дорогах. Вагон оборудован климатической системой, двумя вакуумными туалетами замкнутого типа.

В вагоне предусмотрена установка дополнительных фильтров в систему отопления и системы водяного пожаротушения. Также усовершенствована работа системы отопления в автоматическом режиме. Установлены более мощные электрические преобразователи для микроволновой печи.

 

 
ForUm

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