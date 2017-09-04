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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками, под процессуальным руководством прокуратуры предупредили на Львовщине контрабанду крупной партии наркотиков.

По данным пресс-центра СБУ, в пункте пропуска «Рава-Русская» правоохранители обнаружили в разбитом автомобиле, который на эвакуаторе пытались ввезти в Украину, почти 60 килограммов гашиша, расфасованного в полиэтиленовые брикеты.

Груз, ориентировочной стоимостью почти десять миллионов гривен по ценам «черного рынка», сопровождали четверо иностранцев.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, одному из задержанных уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия. 
ForUm

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