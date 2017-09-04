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В сентябре температура будет в пределах нормы по всей территории Украины. Такой прогноз сделала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института НАНУ Вазира Мартазинова,  передает Meteoprog

Так, среднемесячная температура составит +17…+20˚. Уже с начала месяца следует ожидать понижения температуры, сильное понижение будет в середине месяца, но в конце месяца температура повысится, наступит «бабье лето».

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в целом осень будет теплая с обильными осадками, с середины ноября – легкие морозы и снег.

В сентябре на территории Украины происходит снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. В этом месяце происходит переход средней суточной температуры воздуха через +15°C в сторону понижения. Средняя месячная температура воздуха составляет +12…+19°C, в горных районах +8…+13°C.

Отмечается, что абсолютный минимум температуры зафиксирован в 1916 и 1977 -7,2° в Луганске и в Гуляйполе. Абсолютный максимум температуры +38,5° наблюдался в 1946 в городе Ишунь.

 Заморозки наиболее вероятны во второй и третьей декадах. В горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях они возможны и в первой декаде. Среднее месячное количество осадков составляет 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье 71-125 мм.

 
ForUm

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