Киевская полиция просит откликнуться свидетелей взрыва на улице Грушевского.

«Информация об этом событии необходима для надлежащего расследования и установления лиц, причастных к взрыву», - сообщает пресс-служба столичного главка.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту покушения на умышленное убийство, согласно ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

«24 августа 2017 в 14:00 неизвестный на тротуаре напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6, использовал неустановленное взрывное устройство и совершил покушение на умышленное убийство трех граждан», - напомнили в полиции.

В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения.

Сейчас проводятся следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия.

В связи с этим следственное управление полиция Киева призывает граждан, имеющих любую информацию об обстоятельствах совершения преступления, обратиться в полицию по адресу: Киев, ул. Владимирская, 15, или по телефонам: (098) 965-82-73, (067) 235-24-34.

Напомним, 24 августа около 14:00 на улице Грушевского в Киеве произошел взрыв. Пострадали три человека.

Изначально следователи квалифицировали случившееся как покушение на убийство.

Президент Петр Порошенко наградил медалью «За спасенную жизнь» военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на улице Грушевского.