Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине члена незаконных вооруженных формирований террористов, который находился в государственном розыске.
По данным СБУ, в 2014 году житель оккупированного Лутугинского района присоединился к террористам. В течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове, участвовал в «казачьем» бандформировании Козицына, обеспечивал контрольно-пропускной режим объекта сепаратистов на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части.
В феврале 2016 Служба безопасности Украины объявила боевика в розыск.
Сотрудниками спецслужбы задержали мужчину возле линии разграничения у Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинскими властями территорию в частных делах.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал боевику мера пресечения в виде содержания под стражей.
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