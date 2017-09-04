также в разделеОбщество
4 сентября. Картина дня 44
«Укрзализныця» запустила новые вагоны с кофемашинами и микроволновками 34
В Украину на разбитом авто пытались ввезти гашиш на 10 миллионов 29
Луценко: Амнистия поможет атошникам решить проблемы с законом 27
Горсовет Белой Церкви проголосовал за импичмент Порошенко 65
В Украину идет похолодание и дожди 64
Суд отказал НАБУ в налоговой проверке Дейдея 29
Синоптики спрогнозировали погоду на сентябрь 88
Прокуратура обжаловала поручительство для Шуфрича-младшего 31
СБУ задержала в Харькове 18 агентов российской разведки 93
Суд отказался снимать арест с имущества Добкина 28
В Украине могут ввести акциз на российские книги 115
Луценко: Заказчик убийства Вороненкова находится в России 121
За неделю ВСУ ликвидировали 7 боевиков 31
С 2014 года РФ экстрагировала в Украину 70 человек 31
АТО: На мариупольском направлении расширилась география боев 107
Госпогранслужба усилила контроль всей границы перед учениями «Запад-2017» 83
Еще на одного «профессора» меньше: из Украины выдворили «вора в законе» 62

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине члена незаконных вооруженных формирований террористов, который находился в государственном розыске.

По данным СБУ, в 2014 году житель оккупированного Лутугинского района присоединился к террористам. В течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове, участвовал в «казачьем» бандформировании Козицына, обеспечивал контрольно-пропускной режим объекта сепаратистов на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части.

 

 

В феврале 2016 Служба безопасности Украины объявила боевика в розыск.

Сотрудниками спецслужбы задержали мужчину возле линии разграничения у Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинскими властями территорию в частных делах.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал боевику мера пресечения в виде содержания под стражей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские летние 2017