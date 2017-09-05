У всех, буквально у всех военных операций, которые Россия проводит в последнее время, есть одна общая и поразительная черта. Все боевые действия, все разрушения поселков и городов, разворовывание промышленной инфраструктуры, все убийства, преступления против человечества и акты мародерства – все это Россия проводит вне национальной территории.

Даже КТО (контртеррористические операции), которыми российские войска и спецназовцы регулярно играются в Чечне, Ингушетии и в Дагестане, не исключение из этого правила. Упомянутые территории республик Кавказа, которые де-юре находятся в составе РФ, де-факто – ментально и психологически, – уже давно не является ее частью, а следовательно воспринимаются жителями «метрополии» как нечто враждебное, дикое и непонятное, такая себе типичная «заграница», которую можно разрушать без лишнего сожаления и угрызений совести.

В этом контексте стоит вспомнить классику. Выражение «Побеждать врага малой кровью на его территории» принадлежит «красному маршалу Клименту Ворошилову, который, по иронии исторической судьбы, произнес эти слова в Киеве еще в далеком 1936 году.

Что было после этого – хорошо известно. Но концепция существенно не изменилась. Как когда-то рассуждали «сталинские соколы», так и сейчас российские генералы вместе с кремлевскими «мудрецами» отдают предпочтение достижению собственных интересов за счет кровопролития на чужих территориях, будь-то Украина, Грузия, Молдавия или Азербайджан.

В этом контексте российские (да, российские!) учения «Запад-2017», составляющая часть которых должна состояться осенью на территории Беларуси, должны настораживать белорусскую власть. Среди ближайших постсоветских соседей России (Беларусь – не является исключением) практически не осталось стран, которые бы так или иначе не проходили через гражданское противостояние и кровопролитие. И почти везде «торчат российские уши». Вместо того чтобы построить вокруг себя «пояс стабильности» и дружеское окружение, Россия сеет войну и разруху, и эту постоянную странность в ее поведении уже заметили во всем мире.

Вот и в этом случае нынешние так называемые российско-белорусские учения «Запад-2017» является лишь частью одноименной российской стратегической командно-штабной тренировки с охватом огромных территорий и привлечением значительного количества войск. Эти, российские учения, являются репетицией большого европейского военного конфликта, действия которого по замыслу и прописанному сценарию будут разворачиваться на территории Беларуси и ее соседей.

Нужно ли это Беларуси? Вопрос риторический. Но не для всех очевидный. По крайней мере, не для белорусского Генштаба, который называет ажиотаж вокруг российских учений на собственной территории «искусственным» и «неадекватным».

Попробуем разобраться, где скрыта истина.

НА ЗАПАДНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ...

В самих российских учениях нет ничего неожиданного. Такие стратегические командно-штабные учения (СКШУ) поочередно (один раз в четыре года) проводится в военно-административных границах военных округов ВС РФ (Южного, Западного, Центрального и Восточного, а также Арктического региона). По замыслу, в период эскалации военной угрозы и в военное время эти округа превращаются в Объединенные стратегические командования /ОСК/ ВС РФ «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» и «Север» соответственно.

Как правило, каждому такому СКШУ в год его проведения могут предшествовать одна-две масштабные внезапные проверки боевой готовности штабов и войск определенного военного округа с проведением широкого спектра мероприятий относительно: развертывания полевых органов управления (пунктов управления и узлов связи) в определенных районах; усиления группировки войск личным составом и техникой, в т.ч. из других военных округов (комбинированным способом на дальние расстояния); отработки возможных вариантов межвидового применения группировки войск (сил) и ведения боевых действий на одном-двух стратегических направлениях, в том числе против войск (сил) НАТО.

Поэтому в период с 14 по 20 сентября запланировано проведение именно такого СКШУ Вооруженных сил Российской Федерации «Запад-2017», которое, согласно Планам оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил РФ, проводится один раз в четыре года в военно-административных границах Западного военного округа (ОСК) ВС РФ.

В ходе СКШУ «Запад-2017» генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации планирует осуществить:

- практическую проверку и уточнение Плана стратегического применения Вооруженных сил РФ на Западном стратегическом направлении;

- оценку мобилизационных ресурсов и состояния мобилизационной готовности экономики, транспорта и системы государственного управления Российской Федерации к функционированию в особый период и в условиях военного времени.

Согласно замыслу высшего военно-политического руководства Российской Федерации, в ходе СКШУ «Запад-2017» предполагается проработка возможных вариантов вооруженного противодействия:

- коалиционным войскам (силам) США/НАТО по блокированию ими Калининградского анклава и его захвата;

- попытке деоккупации Крыма и/или ОРДЛО Украиной при поддержке западных союзников;

- попыткам изменить политический режим в одном из союзных Российской Федерации государств.

ПРИКРЫЛИСЬ ПО-СОСЕДСКИ

В рамках оперативного прикрытия действительной направленности и масштабов, а также реального характера задач, которые будут отрабатываться во время СКШУ «Запад-2017», запланировано проведение совместного стратегического российско-белорусского учения (Союзного государства России и Беларуси) под идентичным условным названием «Запад-2017» на территории Беларуси.

Российско-белорусские учения вроде «Запад-2017» проходят раз в два года на территории России и Беларуси. Проводить их начали с 2009 года, когда президенты двух стран Д.Медведев и А.Лукашенко присутствовали на первом таком мероприятии и приняли решение сделать маневры регулярными.

В сентябре 2017 года практическую часть учений проведут в Беларуси на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповицком, на полигонах ВВС и войск ПВО Ружанском и Домановском, а также «...на одном из участков местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь».

К участию к этим учениям планируют привлечь до 12,7 тыс. военнослужащих, из них на территории Беларуси – примерно 10,2 тыс.: 7,2 тыс. – из Вооруженных сил Беларуси и свыше 3 тыс. – из Вооруженных сил Российской Федерации. Привлекут до 680 единиц боевой техники.

Такое количество не требует информирования международных организаций, но участники учений планируют пригласить военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны Беларуси, а также представителей ООН, ОБСЕ, НАТО, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ и Международного комитета Красного Креста. Всего будет приглашено более 80 наблюдателей, в частности от соседних Украины, Польши, Литвы и Латвии, а также Эстонии, Швеции и Норвегии.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, которые занимаются подготовкой российско-белорусских учений «Запад-2017», начали прибывать в Беларусь еще в июне.

В свою очередь, СКШУ ВС РФ «Запад-2017» будут отличаться от предыдущих СКШУ «Запад-2013» значительно большим пространственным размахом и численностью привлеченного личного состава и боевой техники.

Так, проведение СКШУ «Запад-2017» предполагается практически на всей территории европейской части Российской Федерации (в военно-административных границах ОСК «Юг», «Запад» и «Север» ВС РФ), в оккупированных украинских Крыму и на территории ОРДЛО, вдоль границ Украины, в частности на Мариупольском, Донецком, Слобожанском и Полесском направлениях, в Беларуси, а также в Черном, Средиземном и Балтийском морях.

Кроме вооруженных сил, в учениях также примут участие органы государственного управления федерального, регионального и местного уровней, подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии («Росгвардии»), МВД, ФСБ, МЧС, представительства оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации и другие.

В то же время реальная численность участников всех мероприятий в рамках «Запад-2017» оценивается военными специалистами и экспертами в 230-240 тыс. человек, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса.

То есть, с учетом особенностей современной военно-политической обстановки вокруг РФ, прежде всего в контексте дальнейшего обострения ее противостояния с США, НАТО и ЕС, СКШУ «Запад-2017» имеет геостратегическую цель, а именно – демонстрацию военной силы России перед США и Европой, а также готовности к ее применению.

СТРАТЕГИЯ – НАСТУПАТЕЛЬНАЯ

Фактической «репетицией» СКШУ «Запад-2017» стала комплексная проверка ВС РФ за зимний период обучения в марте-апреле этого года.

Исходя из анализа мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил России, которые осуществлялись в ходе этой комплексной проверки, сценарий СКШУ «Запад-2017» предусматривает отработку вопросов организации и проведения наступательной операции на Западном стратегическом направлении, а также оборонительных операциях на других стратегических направлениях.

В частности, наиболее показательный характер имели совместные учения батальонных тактических групп из состава 106-й воздушно-десантной дивизии (штаб – г. Тула) ВС РФ и 103-й отдельной воздушно-десантной бригады Сил специальных операций ВС Беларуси в апреле э.г. на территории Витебской области. Решались задачи разведывательно-поисковых действий на глубину до 100 км с целью определения маршрутов выдвижения основных сил, а также захвата и удержания передовых рубежей.

В этот же период был проведен ряд учений Балтийского флота (БФ) по высадке морского десанта силами 336-й бригады морской пехоты БФ (г. Балтийск, Калининградская обл.) и нанесению ударов по объектам противника силами ракетных кораблей и подводных лодок и морской авиации.

Кроме того, к проведению учений наступательной направленности привлекались соединения и части 1-й танковой армии (штаб – г. Наро-Фоминск, Московская обл.) и 20-й (штаб – г. Воронеж) общевойсковой армии, а также 6-й общевойсковой армии (штаб - г. Санкт-Петербург) и 1-й армии (штаб - г. Санкт-Петербург) ВВС и ПВО ППС ВС России.

В то же время в рамках этой комплексной проверки были отработаны элементы оборонительной операции на Юго-Западном (Черноморском) стратегическом направлении.

Основные из таких мероприятий проводились в Крыму и включали совместные учения батальонных тактических групп 7-й десантно-штурмовой дивизии (штаб – г. Новороссийск), 56-й десантно-штурмовой бригады (дшбр; г. Камышин) и 11-й дшбр (г. Улан-Удэ), а также учения 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ.

В ходе этих мероприятий решались задачи: создания группировки войск быстрого реагирования для усиления ВС России в Крыму; ведения противодесантной обороны во взаимодействии с ЧФ РФ; уничтожения противника в глубине территории Крыма при поддержке тактической и армейской авиации; ликвидации диверсантов и взятия под контроль важных объектов.

Отдельные вопросы оборонной операции отрабатывались также во время учений корабельных сил и морской авиации ЧФ РФ, а также соединений 49-й (штаб – г. Ставрополь) и 58-й (штаб – г. Владикавказ) общевойсковых армий Южного военного округа и 4-й армии (штаб г. Ростов-на-Дону) ВВС и ПВО ППС ВС России.

На этом фоне в ходе учений 14-й армии ВВС и ПВО ППС ВС России (штаб г. Екатеринбург, оперативно подчиняется Центральному ВО ВС РФ) в феврале текущего года решались задачи усиления авиационных группировок Воздушно-космических сил России на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях.

ПЕШКИ И АКТЕРЫ

С учетом приведенных обстоятельств, на основном – Западном стратегическом направлении, к СКШУ «Запад-2017» будут привлекаться соединения Западного военного округа ВС РФ, а также отдельных части из других округов и родов войск ВС России.

Так, главными участниками учений должны стать 1-я танковая армия, 6-я и 20-я общевойсковые армии, 1-й армии (штаб – г. Санкт-Петербург) ВВС и ПВО ППС ВС России, части 76-й (штаб – г. Псков), 98-й (штаб – г. Иваново) и 106-й (штаб – г. Тула) воздушно-десантных дивизий (вдд), а также силы Балтийского и Северного флотов (в т.ч. вновь созданные 11-й и 14-й армейские корпуса войск береговой обороны, соответственно). Кроме того, в учениях будут принимать участие Вооруженные силы Беларуси.

В свою очередь, при отработке задач оборонительной операции на Юго-Западном (Украинском и Черноморском) стратегическом направлении примут участие силы 8-й и 49-й общевойсковых армий Южного военного округа ВС РФ, группировка российских войск в оккупированном Крыму, 7-й вдд, 21-й и 56-й отдельных десантно-штурмовых бригад, а также 1-й армии ВВС и ПВО ППС ВС РФ и Черноморского флота.

8-я общевойсковая армия (штаб – г. Ростов-на-Дону), которая была создана в 2017 году на Украинском направлении в составе 150-й мотострелковой дивизии (штаб – г. Новочеркасск, вновь созданная) и 20-й отдельной мотострелковой бригады (штаб – г. Волгоград, передана из состава 49-й армии), которые впервые будут привлекаться к СКШУ «Запад-2017».

В СКШУ «Запад-2017» примут также участие подразделения других силовых ведомств России, в т.ч. ФСБ, «Росгвардии», МЧС, МВД, Федерального агентства правительственной связи и другие.

С начала августа э.г. была начата переброска и сосредоточение российских войск (в т.ч. 1-й танковой армии) в районах, где планируется отработка основных мероприятий СКШУ «Запад-2017». Привлекает внимание то, что по сравнению с 2015 годом, объемы железнодорожных перевозок в Беларусь возрастут в 33 раза, а по сравнению с 2016 годом – в 83 раза. В общей сложности в 2017 году из России в Беларусь должны прибыть 4162 железнодорожных вагонов с грузами военного назначения.

Этот факт вызывает небезосновательное беспокойство западных военных специалистов и экспертов в контексте возможного оставления на территории Беларуси (после учений) – на восточных границах НАТО – вооружения и ударной боевой техники ВС Российской Федерации на постоянной или на ротационной основе. А это, соответственно, приведет к угрожающему наращиванию военной инфраструктуры Российской Федерации на границах со странами НАТО.

Сосредоточение российских войск, в т.ч. танковых, мотострелковых и артиллерийских частей и подразделений, отмечается также вблизи границы Украины, в т.ч. в восточных районах Воронежской и Ростовской областей Российской Федерации.

ВАЛ ПО ПЛАНУ

Плановая подготовка СКШУ «Запад-2017» была проведена в последние дни августа э.г. В этот период были организованы совместные специальные учения с органами военного управления и связи, формированиями и организациями тылового и материально-технического обеспечения вооруженных сил обеих стран. Отрабатывались вопросы технического прикрытия объектов и определенных участков автодорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправной техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники.

Кроме того, в рамках подготовки СКШУ «Запад-2017» на территории Беларуси был проведен ряд отдельных мероприятий оперативной и боевой подготовки, в т.ч.: российско-белорусские тренировки подразделений радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (привлекалось до 1,5 тыс. военнослужащих и 150 единиц боевой техники); российско-белорусско-сербские учения «Славянское братство-2017» (свыше 1 тыс. военнослужащих и 150 единиц боевой техники); совместные маневры отдельного инженерно-саперного батальона 1-й танковой армии ВС РФ и 188-й инженерной бригады ВС Беларуси в середине июля э.г.; совместные тактико-специальные учения подразделений войск связи России и Беларуси.

По словам министра обороны РФ С.Шойгу, СКШУ «Запад-2017» будут предшествовать и комплексные мобилизационные тренировки, в ходе которых будут решаться вопросы перевода федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса на работу в условиях военного времени.

По опыту предыдущих СКШУ ВС РФ, накануне активной фазы учений (за 10-14 суток) может быть проведена «внезапная проверка» боевой готовности штабов и войск Западного и других военных округов Вооруженных сил России с отработкой вопросов поднятия частей и соединений по боевой тревоге, а также выдвижения их в районы проведения СКШУ «Запад-2017» своим ходом, воздушным и морским транспортом.

ВНЕШНИЙ АНТУРАЖ И ПОПЫТКИ ДАВЛЕНИЯ

Подготовка СКШУ «Запад-2017» осуществляется в условиях очередного обострения российско-американских отношений в результате введения США в августе текущего года нового пакета санкций против России критического для нее действия. В этой связи СКШУ «Запад-2017» по сути используется Москвой как беспардонная попытка и средство давления на США и их европейских союзников.

При этом, при определенных условиях, продолжением СКШУ «Запад-2017» может стать реальная агрессия России против Польши и стран Балтии, или полномасштабное вторжение в Украину (в т.ч. из Беларуси) с целью создания сухопутного «коридора» до Приднестровья и Крыма, как максимум – окончательного решения «украинского вопроса» в свою пользу.

Катализатором для такого развития событий может стать вооруженный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе между США и Северной Кореей с вмешательством в него Китая, что будет отвлекать внимание мирового сообщества от европейских проблем.

Свидетельством реальной возможности таких действий Москвы является предварительная практика проведения СКШУ «Кавказ-2008», после которых Россией было осуществлено нападение на Грузию, а также СКШУ «Запад-2013», которые предшествовали вооруженной агрессии России против Украины. В этом контексте подобные СКШУ фактически выступают своеобразной репетицией такого рода авантюр.

В этом плане следует учитывать, что Россия продолжает проведение масштабных мероприятий по усилению боевого потенциала Западного и Южного военных округов путем переоснащения их соединений и частей на новые виды вооружения и военной техники.

Только с начала текущего года в войска Западного ВО поступило более 500 единиц современной боевой техники, в т.ч. танки, ракетно-артиллерийские системы, многофункциональные истребители Су-30СМ и автомобили различного назначения. Значительное количество военной техники поступило и в войска Южного военного округа, включая свыше 160 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. До конца текущего года округ должен получить еще более 1,8 тыс. единиц вооружения, в т.ч. 900 единиц бронетанковой техники.

Достаточно показательный характер имеет также начало формирования ударных армейских соединений ВС РФ, которые полностью укомплектованы личным составом и оснащены боевой техникой по штату военного времени. В частности в 76-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ уже созданы полковая (на базе 104-го дшп) и батальонная (в составе 234-го дшп) ударные тактические группы. Осуществляется формирование отдельного ударного десантно-штурмового батальона 7-й дшд в Крыму. Батальон будет дислоцироваться в районе Феодосии и войдет в боевой состав к 1 декабря 2017 года. На основе этого батальона до конца 2017 года в Крыму будет развернут 97-й десантно-штурмовой полк (третий в составе 76-й вдд).

Наряду с этим в Сухопутных войсках ВС РФ продолжается создание разведывательных рот специального назначения (ррспн; решение по данному вопросу было принято в 2016 году). Задачей указанных подразделений является поиск определенных объектов в тылу противника с последующей передачей их координат в интересах боевого применения ОТРК «Искандер-М» и дальнобойных систем залпового огня «Ураган». В каждой из общевойсковых и танковых армий планируется сформировать по одной из таких рот. На сегодня ррспн уже сформированы в 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа ВС РФ.

НАТО НЕ СПИТ

Такие действия России вызывают серьезное беспокойство у руководства НАТО и стран Балтии и Польши, которые принимают меры по предупреждению возможной агрессии со стороны РФ.

Так, в рамках серии учений ОВС НАТО было осуществлено превентивное наращивание Сил быстрого развертывания Альянса в Балтийском регионе, а также отработаны вопросы отражения вероятного нападения России. В частности, решались задачи: налаживания взаимодействия между штабами разных уровней; приема войск стран-членов НАТО, которые прибывают сухопутным, морским и воздушным путем; ведения оборонительных и контрнаступальних операций.

За счет этого было проведено частичное развертывание Объединенного армейского корпуса СБР НАТО (штаб г. Щецин, Польша, включает механизированные/мотопехотные дивизии Польши, ФРГ и Дании), который составляет основу сил субрегионального командования «Юго-Восток» Регионального командования «Север» ОВС НАТО в Европе.

Кроме того, был усилен стратегический ядерный компонент ВС США в Европе. В частности, в начале июня этого года на авиабазу Ферфорд в Британии были переброшены пять стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В ВВС США. Впервые со времен завершения «холодной войны» указанные самолеты начали полеты над Балтийским морем.

Вместе с тем, в июле этого года на территории Литвы был временно развернут зенитный ракетный комплекс дальнего действия ВВС США Patriot, а в августе на авиабазу Шауляй в Литве переброшены семь истребителей F-15C Eagle ВВС США.

А на период проведения учений «Запад 2017» в Балтийском регионе предусматривается проведение новой серии учений США, НАТО и их партнеров при участии сухопутного, морского и воздушного компонентов. В частности в сентябре этого года вблизи побережья Швеции планируются совместные учения ВМС США и Финляндии.

НАВЯЗЧИВЫЙ ПРИЗРАК ЭСКАЛАЦИИ

В целом, приведенные выше процессы обусловливают существенное усиление военной напряженности в Центрально-Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах. При этом не исключается возможность расширения масштабов вооруженной агрессии России против Украины или нападения российской стороны на страны Балтии, что с высокой вероятностью может привести к «горячему» вооруженному конфликту между РФ и США/НАТО.

Кроме того, крайне опасный характер имеет проведение Россией и США/НАТО одновременных военных мероприятий в одних и тех же регионах, что повышает угрозу возникновения провокационных инцидентов и столкновений сторон (в т.ч. с участием носителей ядерного оружия) с непредсказуемыми последствиями.

По словам начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко,Украина внимательно следит за российскими учениями в Беларуси и готова реагировать на вероятные угрозы, которые могут исходить от Кремля. Он же добавил, что на территории Украины уже проходит «комплекс тактических учений», которые по времени и месту (наверное, случайно!) совпадают с российскими.

Такие утверждения, как и сообщения о привлечении на сборы в Вооруженные силы Украины резервистов оперативного резерва первой очереди, позволяют надеяться, что Украина готова к любому безрассудству со стороны кремлевских стратегов. Это обстоятельство, впрочем, не лишает Украину статуса приоритетной цели в агрессивных планах и намерениях Москвы. Поэтому сентябрь текущего года обещает быть горячим...