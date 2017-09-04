Прокуратура Харьковской области начала расследование смертельного ДТП с участием полицейского (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
По данным пресс-службы надзорного ведомства, авария произошла сегодня, 4 сентября, около 8:00 на улице Деревянко в Харькове.
«23-летний водитель автомобиля BMW-323, не справившись с управлением, врезался в электроопору, в результате чего погибла пассажирка авто», - говорится в сообщении.
Еще один пассажир – в больнице. Он в находится в тяжелом состоянии.
Водитель автомобиля значительных повреждений не получил. Сейчас с ним проводятся следственные действия. На месте происшествия у водителя обнаружено служебное удостоверение полицейского Управления патрульной полиции в Киеве.
По предварительным данным, во время совершения ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
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