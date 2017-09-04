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С 2014 года Россия удовлетворила 71 запрос украинской стороны об экстрадиции. Об этом интервью изданию Іnsider сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Я могу сказать, что динамика в два раза больше в пользу Украины. С 2014 года Россия удовлетворила 71 запрос украинской стороны об экстрадиции, в то время как мы выдали сорок три человека. На сегодняшний день альтернативы сотрудничеству с Россией для выдачи я не вижу», – отметил он.

По словам Енина, речь идет прежде всего о насильниках, убийцах, разбойниках, наркодельцах и так далее. «Я не уверен, что нам в Украине нужны правонарушители, совершившие тяжкие или очень тяжкие преступления, в том числе насильственного характера, на территории России», – подчеркнул он.

«Несмотря на войну, которая продолжается между Украиной и Россией, есть ряд международных конвенций, участниками которых являются обе страны. К тому времени, пока эти международные договоры будут действовать в Украине - у нас будут их выполнять. А иначе, каким образом мы бы увидели в нас того же бывшего начальника киевской ГАИ Макаренко? Это двусторонний процесс. Нельзя сказать: ты мне всех выдавай, а я тебе никого», – заявил Енин.
ForUm

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