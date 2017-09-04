Во вторник, 5 сентября, в Киеве ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10... + 12 градусов, днем +17... + 19 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6... + 13 градусов, днем +11... + 19 градусов. В Карпатах дождь, температура ночью +2... + 7 градусов, днем +11... + 16 градусов.
На севере Украины переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 14 градусов, в Житомирской области +11... + 16 градусов, днем +14 ... + 19 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 16 градусов, днем +19... + 26 градусов, в Винницкой области +15... + 20 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11... + 17 градусов, днем +22... + 27 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 18 градусов, днем +21 ... + 28 градусов.
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