Во вторник, 5 сентября, в Киеве ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10... + 12 градусов, днем ​​+17... + 19 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6... + 13 градусов, днем ​​+11... + 19 градусов. В Карпатах дождь, температура ночью +2... + 7 градусов, днем ​​+11... + 16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 14 градусов, в Житомирской области +11... + 16 градусов, днем ​​+14 ... + 19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 16 градусов, днем ​​+19... + 26 градусов, в Винницкой области +15... + 20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11... + 17 градусов, днем ​​+22... + 27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 18 градусов, днем ​​+21 ... + 28 градусов.