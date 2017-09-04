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Оперативники столичной полиции задержали и выдворили в Турцию очередного «вора в законе», сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«В криминальном мире он имел прозвище «Профессор», пытался организовывать и контролировать молодых преступников, которые специализировались на угонах, квартирных кражах и кражах из автомобилей», - написал он в Facebook.

«Следующие три года ему запрещен въезд в Украину. Теперь еще на одного «профессора» в Украине стало меньше», - добавил Крищенко. 
ForUm

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