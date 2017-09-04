С начала 2017 года чистая продажа валюты населением Украины составила почти 2 млрд долларов. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«С начала года население продало почти 2 млрд долларов. Но, опять-таки, думаю, это не распродажа запасов, а, скорее, это flow-поток, в том числе, за счет переводов из-за рубежа», - отметил Сологуб.

Он также сообщил, что в прошлом году население продало около 2,5 млрд долларов.