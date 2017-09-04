Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» в международном аэропорту «Борисполь» вчера вечером задержали нарушителя, который намеревался обойти пограничный контроль, сообщает персс0служба Государственной пограничной службы.

«Мужчина прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди для прохождения контроля, решил обойти его. Присев на корточки, «изобретатель» пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов. Мужчина был сразу замечен, а инспектор, который обнаружил нарушителя, задержал горе-путешественника и передал оперативным сотрудникам Госпогранслужбы для проведения фильтрационных мероприятий», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время беседы он сообщил, что является жителем Киева 1989 года рождения. Свои действия нарушитель сначала обосновал тем, что таким образом хотел проверить бдительность пограничников, а затем сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк, но рейсов в этом направлении не было. Установить его личность пока не удалось, при себе мужчина документов не имел, среди вещей у него было только 45 копеек.

Сейчас нарушитель задержан до трех суток с целью установления личности, после чего он будет нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.