Российский Совет Федерации готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение», передает газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в парламентских кругах.

Согласно данным издания, под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность. По информации источников, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны.

«Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. «Нежелательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам», — уточнил один из собеседников газеты.

Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.