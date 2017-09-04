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Российский Совет Федерации готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение», передает газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в парламентских кругах.

Согласно данным издания, под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность. По информации источников, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны.

«Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. «Нежелательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам», — уточнил один из собеседников газеты.

Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.

 
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