Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «недоволен» и готов выступить против России, если российские власти будут поддерживать «шайтанов» в Мьянме. Об этом он заявил в своем Инстаграме, комментируя убийство несколько сотен мусульман народа рохинджа в Мьянме.

«Почему российское СМИ молчит! Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек - все молчат. Думаете, я доволен? Нет, конечно. Я очень недоволен», - заявил Кадыров.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция», - добавил он.

Он сообщил, что в вопросе Мьянмы ему ближе позиция президента Турции Эрдогана и он его поддерживает. «Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с понимаем относиться к тому, что происходит, и как себя ведут государственные деятели и политики», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

Он также рассказал, что ему много пишут о необходимости «ввести войска» в Мьянму. Кадыров подчеркнул, что это невозможно, так как он единолично не может принять такое решение.

По его словам, было бы его воля он «ударил бы» и уничтожил тех, кто «убивает детей, женщин стариков».

Ранее Кадыров комментировал ситуацию в Мьянме, осудив происходящее в этой стране. 1 сентября он написал о жестоких расправах над мусульманами, подчеркнув, что такой жестокости «человечество не видело со времен Второй мировой войны». Также он назвал действия властей «кровывами» и призвал их остановить.

«Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью», - подчеркнул глава Чечни.

3 сентября сотни человек вышли к посольству Мьянмы в Москве на несогласованный митинг против действий властей этой страны. Протестующие скандировали «Аллаху Акбар». Полиция не разгоняла людей, ограничившись устным предупреждением о том, что акция не санкционирована и ее участникам нужно разойтись.

25 августа МИД России выражал поддержку правительственным силам Мьянмы, а представителей рохинджа назвал «боевиками». «25 августа боевики так называемой «Армии спасения рохинджей Ракхайна» совершили серию скоординированных нападений на полицейские участки и армейские подразделения, расположенные в трех приграничных с Бангладеш округах Ракхайнской национальной области (РНО) Мьянмы. В результате боестолкновения погибло 11 мьянманских силовиков, имеются жертвы среди гражданского населения. Решительно осуждаем эту вооруженную вылазку, направленную на подрыв усилий мьянманских властей и международного сообщества по стабилизации положения в РНО. Выражаем поддержку усилиям правительства Мьянмы, предпринимаемым с целью нормализации обстановки», - говориться в сообщении.

В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что из Мьянмы в Бангладеш сбежали около 73 тысячи представителей народности рохинджа, мусульман по вере, которые подвергаются насилию.