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В ответ на успешное, уже шестое по счету, испытание Пхеньяном ядерного заряда, Южная Корея провела собственные ракетные учения - для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

В ходе учений были использованы настоящие боевые заряды, запуск которых осуществлялся как с земли, так и с самолетов, сообщает Би-би-си.

Проведение учений должно было продемонстрировать переход Южной Кореи в состоянии повышенной боевой готовности. Однако боевые заряды были обычными - у страны нет ядерных боеголовок.

Однако южнокорейское командование заявило, что учения проводились «с учетом месторасположения» полигона, где Пхеньян провел успешное испытание ядерного заряда.

«Учения демонстрируют, что армия Южной Кореи решительно настроена уничтожить не только источник провокации, но и руководство противника и его дополнительные силы, если они угрожают безопасности наших людей», - цитирует агентство Йонхап представителя южнокорейского командования.

Агентство также сообщило, что Сеул и Вашингтон согласились пересмотреть текущие договоренности, чтобы Южная Корея могла вдвое увеличить свою ракетную мощь.

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября в КНДР заявили, что успешно испытали водородную бомбу. Соседние страны, в частности Китай, Южная Корея и Япония, заявили о мощных землетрясениях, которые произошли приблизительно во время проведения испытаний.
ForUm

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