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Миссия Украины и США проведет наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.
ForUm

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