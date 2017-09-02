На КПВВ «Станица Луганская» боевики похитили парня 1995 года рождения, который подрабатывал грузчиком. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

Николай Петухов помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны пункта к пропуску со стороны боевиков и этим зарабатывал на жизнь. Деньги, которые он получал, были единственными средствами для него и пожилой матери в течение последнего года, сообщает УНИАН

«31 августа около полудня Николай прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди, которые о чем-то расспрашивать парня. Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с ним оборвалась и поныне о нем ничего не известно», - указывается в сообщении ХПГ.

Мать похищенного парня обратилась за помощью к ним и ОБСЕ.

Отмечается, что неделю назад на том же самом КПВВ боевики уже похищали другого парня, который также переносил грузы. Впоследствии тело молодого мужчины обнаружили в оккупированном Луганске. «На данный момент родственники сообщили только его имя - Алексей. Через три дня труп молодого человека со следами насильственной смерти был найден возле одного из кафе в оккупированном Луганске», - добавили в ХПГ.