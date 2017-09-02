также в разделеОбщество
Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси украинца удерживает ФСБ 22
Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за посещение политиками РФ 60
Указ о биометрическом контроле для иностранцев с 2018 года вступил в силу 51
Работа грузчиком: занятие для чемпионов? 64
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, ВСУ один раз открывали ответный огонь 31
Польша хочет поставить забор на границе с Украиной и Беларусью 44
Муженко: Под прикрытием учений «Запад-2017» РФ может пойти в наступление 78
1 сентября. Картина дня 147
В ГПСУ объяснили, как будут пропускать россиян в Украину 203
В Зоне отчуждения почти год наблюдали за волками с помощью спутника 100
Правозащитники: На КПВВ «Станица Луганская» похитили молодого парня 53
День Знаний: названы основные нововведения для школьников и учителей 85
СБУ задержала бывшего «директора» Луганского патронного завода 63
Псевдоволонтеры, прикрываясь АТО, «раскрутили» одесские фирмы на 100 тысяч 54
НАПК хочет конфисковать у «Свободы» более 2,3 миллиона 137
Адвокат: Янукович уехал из Межигорья с одним портфелем 72
Минкульт бьет тревогу из-за блокирования храма Киевского патриархата в Крыму 60
Пограничники начали готовиться к приезду хасидов 73

На КПВВ «Станица Луганская» боевики похитили парня 1995 года рождения, который подрабатывал грузчиком. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

Николай Петухов помогал людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны пункта к пропуску со стороны боевиков и этим зарабатывал на жизнь. Деньги, которые он получал, были единственными средствами для него и пожилой матери в течение последнего года, сообщает УНИАН

«31 августа около полудня Николай прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди, которые о чем-то расспрашивать парня. Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с ним оборвалась и поныне о нем ничего не известно», - указывается в сообщении ХПГ.

Мать похищенного парня обратилась за помощью к ним и ОБСЕ.

Отмечается, что неделю назад на том же самом КПВВ боевики уже похищали другого парня, который также переносил грузы. Впоследствии тело молодого мужчины обнаружили в оккупированном Луганске. «На данный момент родственники сообщили только его имя - Алексей. Через три дня труп молодого человека со следами насильственной смерти был найден возле одного из кафе в оккупированном Луганске», - добавили в ХПГ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские летние 2017