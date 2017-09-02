«Будешь плохо учиться – пойдешь улицы мести или грузчиком работать!», - так пугали многих не самых лучших учеников, еще в недалеком прошлом.

Оно и не удивительно. Образ испитых, страдающих алкоголизмом мужичков, частенько обыгрываемый во многих советских фильмах, сделал из так, что работа грузчиком стала восприниматься как нечто постыдное, некий аналог «лузерства» и удел неудачников.

Что тут скажешь, ведь современный мир также сделал немалое для того, чтобы работа грузчиком выглядела страшилкой для начинающих свою трудовую деятельность. Не секрет, что даже сегодня харизматичный и болтливый оператор кол-центра может надеяться на более высокую заработную плату, чем тот, кто вынужден взяться за работу по поднятию и переносу различных грузов.

Тем не менее, не смотря на существующее положение вещей, такое отношение к непростому труду, каким является работа грузчиком, несправедливо и незаслуженно. Ведь, если бы не эти крепкие парни, способные целыми днями таскать всевозможные тяжести, нормально функционировать, минимум, не смогло бы огромное количество самых разнообразных торговых точек.

Теперь, еще один интересный момент. Если кто-то пытался проанализировать ЧТО, в каких ОБЪЕМАХ и с какой ЧАСТОТОЙ требует таскать работа грузчиком сегодня – то они однозначно подтвердят факт: современная работа грузчиком – удел спортсменов и чемпионов с отменным здоровьем! Сумасшедший современный темп жизни, производства и торговли просто не оставляет шансов «алкашам» и «наркоманам» из винных магазинов старых фильмов.

Сегодня работа грузчиком охотно берет в свои ряды молодых (и не очень), но однозначно крепких мужчин, у которых отсутствуют вредные привычки. К тому же, при наличии нормальных графиков и объемов, работа грузчиком – это нечто сродни занятиям пауэр-лифтингом, только с расширенными функциями и оплачиваемым. Между прочим, официальная работа грузчиком за границей, в той же Швеции, например, гарантированно принесет вам до двух тысяч долларов в месяц. Много ли подобных возможностей у знакомых вам отечественных занятий других направлений?

При этом, вы всегда остаетесь в подходящей для мужчины форме и, при наличии интеллекта, имеете массу времени для размышлений. Чтобы, к примеру, в свободное время подработать блогером, высказывающим свое отношение к различным жизненным ситуациям. Шутка? Возможно. Но, при желании – это обычная реальность. Причем, реальность сохраняющая здоровье лучше, чем постоянное сидение в «комфортабельном» офисе и страхи об увеличении веса и геморрое.

Ну, а напоследок, хочется напомнить всем скептикам, что один портовый грузчик из прошлого, благодаря своей работе, сохранил здоровье и собрал достаточно денег, чтобы без проблем вырастить здорового ребенка и обучить его. Ребенка, кстати, звали Никколо Паганини.

Вот такая она бывает, работа грузчиком!