Указ Президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины» вступил в силу.

Соответствующий документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

«С целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины СНБО поручил Кабмину в месячный срок обеспечить осуществление при участии СБУ комплексных мер по усилению контроля за въездом, выездом иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребыванияна территории Украины», - говорится в документе.

Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Кабмин должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Также документом установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ №256/2017 о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.