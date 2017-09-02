Вчера, 1 сентября, в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска из стрелкового оружия 20 раз обстреливали укрепления украинских войск, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении противник четыре раза открывал огонь неподалеку Станицы Луганской, Крымского и Желтого.

На донецком направлении 14 раз под огнем из стрелкового оружия оказывались наши опорные пункты у Авдеевки, Зайцево, Майорска и шахты Бутовка.

На мариупольском направлении враг дважды обстрелял наши позиции на подступах к Водяному.

За сутки потерь среди украинских военных нет.

В штабе подчеркнули, что с целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь лишь раз.

В то же время, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжают приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня. С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок.

Одновременно руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия противника, которые несут угрозу нашим бойцам и мирным жителям.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.