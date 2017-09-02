Президент США Дональд Трамп собирается 18 сентября обсудить реформирование структуры ООН с мировыми лидерами на встрече в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа.

Отмечается, что встреча пройдет за день до выступления Трампа на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По данным агентства, она состоится, если главы государств подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» всемирной организации, сообщает Укринформ.

В июне Гутерриш заявил о том, что организация нуждается в реформе управления, а также большей координации в борьбе с общими вызовами. По его словам, сейчас существует много правил, которые отягощают работу объединения.