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Президент США Дональд Трамп собирается 18 сентября обсудить реформирование структуры ООН с мировыми лидерами на встрече в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа. 

Отмечается, что встреча пройдет за день до выступления  Трампа на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

По данным агентства, она состоится, если главы государств подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» всемирной организации, сообщает Укринформ.

В июне Гутерриш заявил о том, что организация нуждается в реформе управления, а также большей координации в борьбе с общими вызовами. По его словам, сейчас существует много правил, которые отягощают работу объединения. 
ForUm

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