Сегодня, 1 сентября, в 14:57 в Тернополе на перекрестке ул. Объездной и Митрополита Шептицького грузовик Volvo, который осуществлял перевозку цистерны с дизельным топливом (ориентировочно 30 тонн), столкнулся с 4 автомобилями Daewoo Sens, Volkswagen Polo, Volvo и «ЗАЗ Славута».

По данным ГосЧС, в результате ДТП произошло опрокидывание грузового автомобиля «Volvo» в кювет, повреждение цистерны с дизельным топливом и разлив топлива на проезжую часть.

По предварительной информации, в результате ДТП 1 человек погиб и 5 травмированы.