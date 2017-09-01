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В Италии сгорела большая часть леса, где деревья на горе высажены в форме трех латинских букв DVX – латинская аббревиатура итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Итальянская пожарная служба сначала получила сообщение, что неизвестный мужчина в лесу разводил огонь во время приготовления пищи.

Однако в среду пожарные нашли бумажные шарики и легковоспламеняющиеся жидкости на горе, которые, вероятно, были использованы для преднамеренного распространения огня.

Сосновый лес расположен рядом с городом Риети. Лес, состоящий из 20 тысяч деревьев, впервые был посажен студентами в честь Муссолини в 1939 году. В 2004 году его объявили национальным памятником.

В ясную погоду буквы можно было увидеть даже из Рима, примерно в 30 км, но из-за повреждения огнем осталась только буква D.

Алессандра Муссолини – внучка Бенито и депутат Европарламента от партии Forza Italia Сильвио Берлускони – заявила, что посетит лес. Она сказала, что поговорит с местными органами власти о возможности его восстановления.
ForUm

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