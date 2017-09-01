Журналисты «Медузы» утверждают, что нашли дачу экс-президента Украины Виктора Януковича в Подмосковье.

Расследование «Бывший президент в бывшей усадьбе Буденного» основано на фото американского режиссера Оливера Стоуна и интервью депутата Госдумы Иосифа Кобзона, передает Укринформ.

Так, в декабре-2014 Стоун сообщал в Facebook, что разговаривал с Януковичем для своего нового фильма «Украина в огне» четыре часа, и сопроводил сообщение двумя фотографиями. На одном из снимков Стоун и Янукович стоят в зимнем парке, огороженном высоким кирпичным забором.

25 августа певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в интервью изданию «Дни.ру» рассказал, что его сосед по поселку Баковка – Янукович: «Забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем «Китайская стена» - сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно».

«Медуза» выяснила, что, судя по всему, Янукович живет на государственной даче, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ.

Упомянутая Кобзоном «Китайская стена» - массивный кирпичный забор - разделяет владения певца с отдельным земельным наделом площадью чуть более 4 гектаров (его адрес — Одинцово, Парковая аллея, дом 11). Этот участок принадлежит федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов «Русичи» при МВД.

Согласно данным Росреестра, земельный участок в Баковке предназначен для «дома приемов, размещения иностранных специалистов». На территории госдачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 квадратов, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд в 768 кв. м.: в нем расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения.

«Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного. Уже тогда местные жители возмущались высоким забором, используя то же сравнение, к которому в 2017 году прибегнул Иосиф Кобзон», - отмечается в расследовании.

После смерти Буденного дача перешла государству. Одним из последних постояльцев госдачи в Баковке был губернатор Московской области Борис Громов, который жил здесь до лета 2012 года.

«К госдаче проложена отдельная дорога – Парковая аллея, которая выходит, минуя поселок, сразу на трассу, ведущую к Минскому шоссе. Как рассказывают местные жители, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов. Год назад источники «Медузы» рассказывали, что примерно в это время Виктора Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке», - говорится в публикации.

Собеседник издания, побывавший в доме приемов «Русичи» в Баковке в начале 2010-х годов, подтвердил, что пространство, в котором Виктор Янукович давал интервью Оливеру Стоуну, похоже на каминную гостиную дома приемов в Баковке. Он же отмечает, что интервью с экс-министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко Стоун, вероятнее всего, проводил на летней террасе дома, откуда видно лужайку и хозяйственный корпус с бассейном.

Отмечается, что с марта-2014 владельцы госдачи увеличили объем услуг, заказываемых для обслуживания дома приемов в Баковке. В частности, выросли объемы вывозимого мусора и отходов. Кроме того, начали заказывать трубочистов для очистки дымовых труб каминов и котельной. С лета 2015 г. здесь шесть раз в год стригут газоны; тогда же на территории провели работы по улучшению технического состояния бассейна, двух купелей, а также чаши джакузи и чаши водопада.

«С того же 2014 года учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» стало владельцем нескольких объектов в Крыму. Ему, в частности, принадлежит оздоровительный лагерь «Кристалл» в Алуште, а в апреле-2017 губернатор Севастополя передал «Русичам» территорию оздоровительного лагеря имени Комарова, расположенного в поселке Форос на берегу Черного моря», - указывается в расследовании.

Один из дачников рассказал «Медузе», что на прошлых новогодних каникулах в местном парке встретил Виктора Януковича в компании нескольких крепких мужчин. «Помощники по хозяйству говорили, что на даче Буденного живет Янукович, но лично я видел его только один раз, - говорит собеседник. - Они ведут себя скромно, не шумят и не привлекают внимания».

В то же время, как заявил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы Виктора Януковича в судебном процессе по делу о госизмене, информация о том, что экс-президент живет в Баковке, не соответствует действительности. «Адрес, который соответствует его месту жительства, — это Ростов-на-Дону, улица Еременко, 81. Этот адрес подтвержден, (прокуратуре – ред.) предоставлены все документы», — утверждает он.

По данным ЕГРН, владелец указанного дома в Ростове-на-Дону - бизнесмен Сергей Гончаров, с которым «Медузе» не удалось связаться.