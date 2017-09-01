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Боевики похитили на КПВВ «Станица Луганская» молодого парня, сообщает Харьковская правозащитная группа.

Житель села Верхняя Ольховая Станично-Луганского района Николай Петухов 1995 года рождения подрабатывал грузчиком на КПВВ «Станица Луганская».

Парень занимался тем, что зарабатывал себе на жизнь, помогая людям переносить сумки между КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков. Последний год это был единственный доход парня и его пожилой матери.

«31 августа около полудня Николай прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди, которые о чем-то расспрашивали. Этому есть свидетели. Далее вооруженные боевики отвели Николая в сторону. С того момента связь с ним оборвалась», - сообщили правозащитники.

Мама похищенного парня обратилась за помощью в ОБСЕ и Харьковскую правозащитную группу с просьбой о помощи.

Также стало известно о том, что неделю назад при таких обстоятельствах на КПВВ «Станица Луганская» со стороны боевиков был похищен молодой человек, который также был грузчиком. На данный момент родственники сообщили только его имя –  Алексей. Через три дня труп молодого человека со следами насильственной смерти был найден возле одного из кафе в оккупированном Луганске.

 
ForUm

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