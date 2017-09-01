Ученые из Джорджтаунского университета США, сотрудники Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и специалисты Государственного специализированного предприятия «Экоцентр» исследовали волков в зоне отчуждения с помощью специальных ошейников, которые позволяют замерять накопленную дозу гамма-излучения и ежечасно отслеживать перемещение животных. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

Осенью 2016 года американские ученые на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (Республика Беларусь) надели на шесть волков ошейники. Впоследствии один из волков перешел на украинскую часть зоны отчуждения, а в июле этого года еще двух животных зафиксировали в районе долины реки Припять. Как и было запланировано, в августе ошейники автоматически отстегнулись.

«У нас были координаты, согласно которым один ошейник лежал прямо у дороги неподалеку села Новошепеличи, а второй –в пойме среди болот и стариц. Чтобы найти его, пришлось привлечь квадрокоптер и перейти болото вброд, по колено в воде. Оборудование забрали и передали белорусским коллегам для анализа данных с гамма-датчика», - рассказал начальник группы радиационно-экологического мониторинга ГСП «Экоцентр» Денис Вишневский.

По словам старшего научного сотрудника Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Валерия Домбровского, исследования волка методом радио- и спутникового наблюдения на сегодня считается одним из самых точных для оценки численности и плотности популяции этого вида.

С помощью полученных координат местонахождения волков специальная программа составила маршрут, что позволило ученым посещать места остановок животных. Так ученые выяснили, что продолжительность остановки волков не зависит от вероятности найти там добычу. Иногда млекопитающие проводили 12 часов подряд в одном месте, просто отдыхая. И наоборот, поймав лося и наевшись, быстро покидали место обеда, чтобы через некоторое время вернуться за добавкой.