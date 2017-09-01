Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в мошенничестве и причастного к созданию фиктивной благотворительной организации.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, гражданин обвиняется по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Установлено, что подозреваемый действовал в сговоре с другими лицами из Киева. Созданный ими благотворительный фонд более полугода занимался сбором средств для якобы помощи на нужды украинских военнослужащих, находящихся в зоне АТО.

«Дельцы занимались поиском в сети Интернет реквизитов крупных предприятий, в том числе на территории Одесской области. В дальнейшем злоумышленники по телефону представляясь должностными лицами облгосадминистраций, обращались к руководству предприятий с просьбой оказать благотворительную помощь раненым военнослужащим и присылали на электронный адрес, поддельные реквизиты и правоустанавливающие документы своего фонда. После поступления средств на счета организации злоумышленники снимали их в банкоматах и ​​использовали для собственных нужд», - говорится в сообщении.

В результате указанных преступных действий пострадали более 10 предприятий Одесской области, а сумма ущерба составляет более 100 тысяч гривен.

Во время обыска в одном из домов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карты, черновые записи со схемами преступной деятельности.