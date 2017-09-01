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Сегодня утром на 411 км дороги Киев-Харьков-Довжанский возле с. Редкодуб Валковского района области столкнулись 2 микроавтобуса «Форд Транзит» и «Фольксваген Т-4».

В результате происшествия 2 пассажира автомобиля «Форд» погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На момент прибытия спасателей необходимо было освободить 4-х пострадавших, а также извлечь тела 2-х погибших из разбитых автомобилей. Для деблокирования спасатели  применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавших передали бригаде медиков.

 

 
ForUm

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