Сегодня утром на 411 км дороги Киев-Харьков-Довжанский возле с. Редкодуб Валковского района области столкнулись 2 микроавтобуса «Форд Транзит» и «Фольксваген Т-4».

В результате происшествия 2 пассажира автомобиля «Форд» погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На момент прибытия спасателей необходимо было освободить 4-х пострадавших, а также извлечь тела 2-х погибших из разбитых автомобилей. Для деблокирования спасатели применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавших передали бригаде медиков.